El proyecto propone modificar el nombre del Partido de La Costa por el de “Municipalidad de General Juan Manuel de Rosas”, al tiempo que plantea una revisión profunda de los símbolos que definen la identidad local.

Martín Fernández, de Juntos por el Cambio PRO, sostuvo que la actual denominación tiene un “vicio de origen insanable, al haber sido impuesta por la dictadura cívico-militar mediante el decreto ley 9102/78”.

Aquel decreto ley conformó los Municipios Urbanos de Pinamar, Villa Gesell y La Costa, escindidos de los partidos de General Madariaga y General Lavalle (este último reclamó una “reparación histórica” al perder acceso a las playas por la norma antes mencionada).

“No fue una decisión inocente. Formó parte de una estrategia de asepsia histórica para borrar las tradiciones federales y populares, reemplazándolas por etiquetas genéricas y vacías de contenido patriótico”, afirmó.

Según informó Costa de Noticias, Fernández argumentó que “La Costa” remite a una referencia geográfica y no a una identidad. Además, cuestionó la pérdida de reconocimiento mediático que implica el actual nombre, señalando que muchos medios nacionales lo confunden con otras localidades balnearias como Mar del Plata o Pinamar.

El proyecto propone adoptar el nombre de Juan Manuel de Rosas en virtud de su rol como fundador institucional del territorio. “Fue él quien firmó, el 25 de diciembre de 1839, el decreto que dio nacimiento jurídico al Partido de Ajó, matriz territorial de nuestros pueblos”, recordó el edil. “Negar su nombre es negar nuestro propio certificado de nacimiento”, sentenció.

Fernández también reivindicó el simbolismo del cambio como una forma de fortalecer la identidad nacional. “Recuperar la figura de quien enfrentó a las potencias anglofrancesas en la Vuelta de Obligado es una declaración de principios: significa alinearnos con los valores del federalismo y la soberanía”, sostuvo.