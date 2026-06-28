Tras confirmarse el pase del concejal de Pehuajó, Agustín Juan, desde las filas de la Unión Cívica Radical (UCR) hacia el bloque de La Libertad Avanza (LLA), el edil fundamentó su decisión basándose en el fuerte quiebre interno que atraviesa el partido.

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En esa línea, Juan mencionó que el “posicionamiento político que tiene la UCR a nivel nacional”, fue uno de los motivos, ya que “los dirigentes no tienen una línea clara ni una bajada política estable”. Además afirmó que junto a “la ruptura en dos partes a nivel provincial y en el Congreso”, ha dejado a “los legisladores locales solos". "Al menos así lo sentía de mi parte”, reveló.

El concejal argumentó en declaraciones a Rumores de Pehuajó que el proceso de cambio de bancada le tomó un par de meses de charlas con distintos actores políticos locales y descartó que la labor legislativa de la oposición vaya a resentirse.

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"Dentro del área legislativa no va a cambiar mucho porque trabajamos juntos y en conjunto con los distintos bloques opositores", aclaró, minimizando el impacto de la transición en el día a día del Concejo Deliberante.

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Al ser consultado sobre si las ideas libertarias representan mejor a la sociedad actual que la plataforma de la UCR, el concejal fue tajante: "En mi caso me están representando mejor, y creo que es lo que representa también al pueblo. En las últimas elecciones se vio claramente que el pueblo está pidiendo algo distinto. Vengo de una generación nueva dentro de la política y el tiempo me demostró la gran diferencia que se está marcando entre los políticos y el partido radical".

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Tras su pase a las filas violetas, la UCR local emitió un duro comunicado. Este mes cambió de autoridades. Se fue Graciela Agostinelli y asumió Andrea Lluch, alejada de la idea de confluir con los libertarios.

En el texto se apuntó de manera indirecta a la “falta de convicciones” por lo que el edil recogió el guante: "Seguramente puede llegar a haber molestado. Con respecto a las convicciones, creo que no son personales ni de un partido político, sino que son las del pueblo. Las convicciones se demostraron en las últimas elecciones y quiero acompañar el proyecto para lograr un cambio realmente en nuestra localidad".

Hacia el final de la entrevista, Juan detalló que La Libertad Avanza está consolidando un equipo "realmente grande" en Pehuajó para abordar problemáticas estructurales históricas.