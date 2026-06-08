El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) Marco Trípodi informó durante la última sesión del Concejo Deliberante de Patagones su decisión de renunciar al cobro de la dieta correspondiente a su cargo para retomar de manera activa sus funciones como médico en el sistema público de salud.

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El edil es médico especialista en nutrición y diplomado en diabetes, el único del distrito con esas características, por lo que retomó la atención de pacientes en el hospital Pedro Ecay.

En diálogo con el programa Tocá Madera de Radio Noticias, explicó que si bien nunca dejó de ejercer la medicina en el ámbito privado, sí se había apartado temporalmente de sus funciones dentro del hospital público tras asumir como concejal en diciembre pasado, quien además recordó que es empleado municipal desde hace 25 años.

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"Inicialmente nunca dejé de ejercer la medicina. En la parte privada no hay ninguna clase de incompatibilidad", señaló. Según indicó, la situación fue consultada ante el Honorable Tribunal de Cuentas, organismo que no encontró incompatibilidades generales entre el ejercicio de la medicina y el cargo de concejal.

El concejal sostuvo que decidió regresar al hospital debido a la necesidad de garantizar la atención de pacientes que estaban teniendo dificultades para acceder a consultas especializadas. "Al ser yo el único especialista, había muchos pacientes que habían quedado sin poder resolver su atención", afirmó.

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"Ya empecé el lunes y hoy estoy de consultorio, así que ya estoy atendiendo normalmente en el hospital Ecay, como desde hace 25 años", expresó.

Por otra parte, analizó la situación general del sistema de salud y afirmó que uno de los principales desafíos continúa siendo la falta de recursos humanos especializados. "Siempre en salud el gran problema es el recurso humano calificado. Es una gran deuda que se arrastra en varios gobiernos", sostuvo.

Finalmente, hizo referencia al conflicto que comenzó a manifestarse en establecimientos sanitarios del interior del distrito, especialmente en las localidades de Villalonga y Stroeder, donde trabajadores de distintas áreas cuestionan recortes en horas extras que impactan sobre sus ingresos.

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También se refirió a la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en el distrito. En ese sentido, informó que el bloque radical presentó un pedido de informes para conocer el estado de la deuda que la obra social bonaerense mantiene con el sistema de salud local. En ese marco, indicó que el principal problema no se registra actualmente en la atención ambulatoria, sino en las deudas relacionadas con las internaciones y prestaciones hospitalarias.