La discusión por el acceso a la información pública volvió a generar cruces en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca. La concejala de La Libertad Avanza, Franca Grippo, cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo municipal a los pedidos de informes y planteó la necesidad de establecer plazos concretos para que las autoridades contesten.

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Grippo sostuvo que los vecinos tienen derecho a conocer información vinculada con la gestión y remarcó que los representantes políticos tienen la responsabilidad de trasladar esas inquietudes al gobierno municipal.

“Los vecinos tienen preguntas. Y nosotros, sus representantes, tenemos la responsabilidad de hacerlas. El Ejecutivo tiene la obligación de responder”, expresó la concejala.

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Según afirmó, de la totalidad de los pedidos de información presentados hasta el momento, menos del 5% recibió una respuesta por parte del Ejecutivo.

El pedido de plazos concretos

Frente a esta situación, Grippo propuso establecer un mecanismo con tiempos determinados para las respuestas oficiales.

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La iniciativa contempla que los pedidos de informes tengan un plazo de 15 días hábiles para ser respondidos. En caso de no obtener una contestación, se realizaría una reiteración y se otorgarían otros 10 días hábiles.

“Los vecinos de Bahía Blanca tienen derecho a saber”, sostuvo la edil, al defender la propuesta.

Susbielles respaldó el planteo

El intendente Federico Susbielles se refirió a la propuesta y sorprendió al considerar razonable el planteo realizado por la concejala opositora.

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“Me parece lógico el planteo de la concejala Grippo”, afirmó el jefe comunal.

Sin embargo, Susbielles aprovechó la discusión para marcar diferencias con la administración municipal anterior, encabezada por Héctor Gay.

“Es verdad que el gobierno anterior no respondió un solo pedido de informes de la oposición en sus ocho años de gestión”, señaló el intendente.

De todos modos, aclaró que el reconocimiento de esa situación no implica justificar eventuales falencias de su propia administración.

“Pero tan verdad como eso, es que nosotros también vinimos a mejorar lo hecho, no a sostener errores”, sostuvo Susbielles.