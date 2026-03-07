La concejala de Olavarría Natalia Álvarez, presidenta de la Comisión de Salud del Honorable Concejo Deliberante, cuestionó al titular de la agencia local de PAMI, Guillermo Lascano, y aseguró que los problemas en la atención médica para jubilados se deben a la falta de pago del organismo nacional a los profesionales.

Ads

Álvarez salió al cruce de declaraciones del funcionario y afirmó que la responsabilidad del financiamiento de las prestaciones médicas corresponde exclusivamente a la obra social. Según sostuvo, la situación ya afecta a gran parte del sistema de atención destinado a jubilados en la ciudad.

“Dejando una vez más a nuestros vecinos jubilados a merced de la motosierra mileista”, expresó la concejal al referirse al impacto que tendría la falta de pagos en las prestaciones médicas.

Ads

En ese sentido, explicó que el jefe de la agencia local de PAMI es quien debe garantizar que la obra social financie todas las prestaciones médicas en Olavarría, tanto para los prestadores directos como para aquellos que brindan servicios mediante convenio con el Co.Ce.BA.

Además, Álvarez remarcó que históricamente se intenta trasladar la responsabilidad al sistema público de salud municipal. “El hospital municipal siempre está presente y sigue atendiendo, pero hay que ser claros: una de las obras sociales más importantes del país no está pagando y eso inevitablemente va a impactar en el aumento de la demanda”, señaló.

Ads

La concejal también apuntó directamente contra Lascano por su doble rol como funcionario de PAMI y concejal por La Libertad Avanza, y consideró que debería intervenir para reclamar los pagos pendientes en defensa de jubilados y profesionales de la salud.

“Es quien debe dar respuestas a los vecinos y garantizar que la obra social cumpla con el financiamiento de las prestaciones para los jubilados de Olavarría”, sostuvo.

Finalmente, Álvarez concluyó que el funcionario “se está desentendiendo de algo que es 100% responsabilidad de él y no solo eso, desinforma culpando al Municipio”.