A pocos días de la muerte de Carlos "Indio" Solari, continúan las iniciativas para mantener viva la memoria de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. En La Plata, ciudad estrechamente ligada a su trayectoria personal y artística, concejales de Fuerza Patria presentaron un proyecto para que una calle céntrica pase a llevar su nombre.

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La propuesta fue impulsada por los ediles Raúl Omar Recavarren y Pablo Poggio, quienes plantearon que la calle 41 entre 7 y 8 sea rebautizada como "Indio Solari", en reconocimiento al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El proyecto también contempla la colocación de una placa recordatoria en la cuadra, particularmente a la altura del número 633, donde residió el músico durante su infancia y parte de su juventud. La inscripción propuesta señala: "Aquí vivió su infancia y parte de su juventud Carlos Alberto 'Indio' Solari".

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En los fundamentos de la iniciativa, los concejales destacan que Solari llegó a La Plata junto a su familia cuando tenía apenas dos años, debido al trabajo de su padre en el Correo Argentino. Desde entonces, la ciudad se convirtió en el escenario de una parte fundamental de su vida.

El texto también recuerda que el artista vivió en las inmediaciones de Plaza Italia, un espacio donde, antes de convertirse en un ícono del rock nacional, llegó a exponer y vender artesanías.

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Los autores del proyecto remarcan además el vínculo inseparable entre Solari y la capital bonaerense, ciudad donde nació Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que califican como "el grupo musical más convocante de la historia del rock argentino".

La iniciativa deberá ahora ser analizada por el Concejo Deliberante platense.