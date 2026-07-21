Los concejales de La Libertad Avanza (LLA) votaron en contra del proyecto de resolución que impulsaba el respaldo institucional del Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell para que el distrito continúe incluido en el régimen de Zona Fría, un beneficio que otorga descuentos en las tarifas del servicio de gas a miles de usuarios.

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La iniciativa fue tratada durante la última sesión ordinaria del cuerpo deliberativo y surgió ante la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con modificaciones en la legislación vigente, lo que podría dejar sin el beneficio a Villa Gesell y a otros municipios bonaerenses incorporados al régimen en los últimos años.

Pese al rechazo del bloque libertario, el proyecto fue aprobado por mayoría, por lo que el Concejo dejó expresada oficialmente la postura del distrito en defensa de la continuidad de la medida.

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El régimen de Zona Fría alcanza actualmente a miles de familias geselinas, que reciben descuentos de entre el 30% y el 50% en la tarifa del gas, un alivio económico considerado clave por el impacto del costo de la energía y las bajas temperaturas que se registran durante buena parte del año.

Durante el debate, los concejales que acompañaron la iniciativa sostuvieron que mantener el beneficio es una política de equidad para las ciudades comprendidas en el régimen y advirtieron que una eventual eliminación provocaría un fuerte aumento en las facturas de gas que pagan los vecinos.

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En contraposición, los representantes de La Libertad Avanza votaron en contra de la resolución, en línea con la postura del Gobierno nacional respecto de la revisión de los subsidios energéticos.

La decisión de los ediles libertarios generó cuestionamientos dentro del recinto y volvió a evidenciar las diferencias entre los distintos bloques políticos sobre las políticas vinculadas a los subsidios y al costo de los servicios públicos.