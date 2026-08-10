El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de Necochea para incorporar el trabajo comunitario al Código Contravencional Municipal como una nueva herramienta de sanción.

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La iniciativa no contempla nuevas infracciones ni modifica las conductas que actualmente están prohibidas por las ordenanzas locales. El objetivo es ampliar las alternativas disponibles para el Juzgado de Faltas al momento de determinar la pena por una contravención.

Actualmente, el artículo 12 del Código Contravencional Municipal establece como sanciones la amonestación, multa, arresto, clausura, decomiso e inhabilitación. El proyecto plantea sumar el trabajo comunitario como pena complementaria o, en determinados casos, como reemplazo de otras sanciones.

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¿En qué consistiría el trabajo comunitario?

La propuesta define esta modalidad como la realización de servicios personales no remunerados destinados a tareas de limpieza, conservación, mantenimiento, restauración y otras actividades similares.

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Los trabajos podrían realizarse en instituciones públicas municipales, establecimientos educativos, entidades asistenciales o bienes de uso público.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que el Juez de Faltas pueda disponer esta alternativa cuando considere que resulta más adecuada que una multa o cuando el infractor demuestre que no tiene capacidad económica para afrontar el pago.

¿Quiénes podrían reemplazar una multa?

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La iniciativa establece que podrán solicitar la conmutación de una multa aquellas personas que formen parte de un grupo familiar de escasos recursos, definido en el proyecto como aquel cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Para demostrar esa situación deberán presentar documentación que permita acreditar sus ingresos. En caso de no contar con esa documentación, podrán presentar un informe de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano o la declaración de dos testigos.

De esta manera, el proyecto busca que la situación económica del infractor pueda ser considerada al momento de determinar cómo se cumple una sanción.

Supervisión, seguro y casos de menores

Las tareas deberán ser realizadas por personas mayores de edad y bajo supervisión de personal municipal, que tendrá a su cargo certificar el cumplimiento efectivo de la sanción.

Además, el proyecto establece que quienes realicen trabajos comunitarios deberán contar con un seguro contra accidentes durante la prestación del servicio.

En el caso de menores de edad cuya responsabilidad recaiga solidariamente sobre sus padres o tutores, la propuesta contempla que cualquiera de ellos pueda cumplir con las tareas asignadas.

También contempla a visitantes

El proyecto incorpora además una consideración para las personas que acrediten domicilio fuera del partido de Necochea.

La propuesta contempla excepciones y alternativas para estos casos, teniendo en cuenta que la realización de tareas comunitarias puede resultar dificultosa para quienes no residen en el distrito.

A su vez, el juez podría reemplazar determinadas sanciones por la asistencia obligatoria a charlas de concientización, cuando considere que esta medida puede ser más efectiva para prevenir nuevas infracciones.

Una modificación al Código vigente desde 1984

De aprobarse la iniciativa, el trabajo comunitario se convertiría en la primera nueva figura sancionatoria incorporada al artículo 12 del Código Contravencional Municipal.

El régimen vigente mantiene desde la sanción de la Ordenanza Nº 502/84 las penas de amonestación, multa, arresto, clausura, decomiso e inhabilitación.

El proyecto de La Libertad Avanza busca sumar una alternativa que permita transformar determinadas multas en tareas concretas en beneficio de la comunidad, especialmente en aquellos casos donde el juez considere que esa modalidad puede resultar más efectiva o adecuada que una sanción económica.