El bloque de concejales de Fuerza Patria de Olavarría manifestó su preocupación y rechazo ante los despidos anunciados en la estación de peaje de Hinojo, ubicada sobre la Ruta Nacional 226, que se producirán en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales impulsado por el Gobierno nacional.

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A través de un comunicado, los ediles señalaron que la medida afectará a decenas de trabajadores de Olavarría, Hinojo y Colonia Hinojo, quienes fueron notificados de que el próximo 30 de junio finalizarán sus funciones, sin precisiones sobre su continuidad laboral.

"Detrás de cada uno de esos puestos de trabajo hay familias, comercios, proyectos de vida y recursos que dejan de circular en nuestra economía local", expresaron desde el espacio político, al tiempo que calificaron la situación como un nuevo golpe para una comunidad que atraviesa dificultades económicas.

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Los concejales sostuvieron que este episodio forma parte de una política nacional que, según indicaron, ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En ese sentido, señalaron que la pérdida de empleos alcanzó a distintos sectores, entre ellos la industria, el comercio, la construcción, los servicios y organismos vinculados al Estado nacional.

Además, cuestionaron la privatización de Corredores Viales al considerar que pone en riesgo las fuentes laborales existentes. También advirtieron que el nuevo esquema prevé un aumento en la cantidad de estaciones de cobro, pero no contempla obras de infraestructura de relevancia en las rutas nacionales.

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"Las rutas se encuentran totalmente abandonadas", afirmaron desde Fuerza Patria, al cuestionar la falta de inversiones previstas en los corredores viales incluidos en el proceso de concesión.

En el comunicado también remarcaron que, mientras el Gobierno nacional destaca indicadores financieros, en las localidades del interior bonaerense se profundizan problemas vinculados al desempleo, la caída del consumo y el cierre de comercios.

Finalmente, reclamaron al Ejecutivo nacional que implemente mecanismos para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores afectados y exigieron que las futuras empresas concesionarias preserven los puestos existentes.

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"El trabajo no puede ser la variable de ajuste", concluyeron.