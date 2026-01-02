La nueva conformación del Honorable Concejo Deliberante (HCD), definida tras la jura de los concejales el pasado 10 de diciembre y la integración de las comisiones internas, dejó al descubierto la distribución de personal entre el oficialismo y la oposición.

Pese a contar con una representación menor en el recinto, la oposición casi triplica al oficialismo en cantidad de empleados. Mientras el bloque oficialista Fuerza Patria, integrado por 12 concejales y presidido por Joaquín Martucci, dispone de un secretario de bloque y cuatro empleados administrativos, los espacios opositores, fragmentados en seis bloques diferentes, suman un total de 12 agentes, según detallo el medio local elcivismo.

La oposición quedó dividida en cinco unibloques, cada uno conformado por un único concejal. De acuerdo al Reglamento Interno del HCD, cada uno de estos espacios cuenta con dos trabajadores conformado por un jefe de departamento y un empleado administrativo. A esto se suma uno de los bloques libertarios, integrado por tres ediles (Florencia Price, Alexis Hasen y Noelia Etlis), al que le corresponde un secretario y un agente. De este modo, el arco opositor alcanza un total de 12 empleados, el doble que el oficialismo.

El esquema se ajusta a lo establecido en el artículo 64 del Reglamento Interno del HCD, que fija un máximo de personal por bloque en función de la cantidad de concejalías. La normativa señala que hasta tres concejales pueden contar con un agente; de cuatro a seis, hasta dos; de siete a nueve, hasta tres; y de diez a doce, hasta cinco agentes. Además, cada bloque puede disponer de una Secretaría Administrativa.

