Cónclave opositor en Villa Gesell contra la eliminación del subsidio al gas por Zona Fría
El Intendente local, Gustavo Barrera, encabezará la reunión que congregará a legisladores, concejales y dirigentes con el objetivo de rechazar el proyecto de Javier Milei que ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados de la Nación.
El Intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, indicó que el encuentro que se llevará a cabo este martes en su ciudad será “para tratar este tema que nos involucra a todos (la eliminación de zona fría), un tema muy delicado por la situación que estamos atravesando, porque ya el gas genera boletas muy elevadas, sumado al costo de vida, a los alimentos”.
“Es un combo bastante complejo y pesado para sobrellevar, tanto para la clase media como para los empresarios y los trabajadores”, añadió el Jefe Municipal, en rechazo al proyecto que afecta a casi toda la Provincia de Buenos Aires.
"El frío no se negocia", sentenció Barrera en declaraciones radiales.
Desde otros municipios bonaerenses también lanzaron acciones para demostrar su disconformidad con el intento de Nación de recortar el subsidio al gas.
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