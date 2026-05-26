El Intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, indicó que el encuentro que se llevará a cabo este martes en su ciudad será “para tratar este tema que nos involucra a todos (la eliminación de zona fría), un tema muy delicado por la situación que estamos atravesando, porque ya el gas genera boletas muy elevadas, sumado al costo de vida, a los alimentos”.

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“Es un combo bastante complejo y pesado para sobrellevar, tanto para la clase media como para los empresarios y los trabajadores”, añadió el Jefe Municipal, en rechazo al proyecto que afecta a casi toda la Provincia de Buenos Aires.

"El frío no se negocia", sentenció Barrera en declaraciones radiales.

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Desde otros municipios bonaerenses también lanzaron acciones para demostrar su disconformidad con el intento de Nación de recortar el subsidio al gas.

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