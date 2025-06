Desde Pehuajó 730 km todas las veces que sea necesario acompañarte.



A la mujer que nos dio los últimos hermosos años de peronismo, que no traicionó ideales y convicciones, que luchó y gobernó para garantizar y ampliar mis derechos, tus derechos y nuestros derechos❤.



Hoy el… pic.twitter.com/7cwDZO8ETP — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) June 11, 2025

Pablo Zurro, uno de los jefes comunales más leales a Cristina Kirchner, se desplazó desde Pehuajó a la casa de la expresidenta en el barrio porteño de Constitución, tras la confirmación de la condena en su contra.

“Desde Pehuajó 730 km todas las veces que sea necesario acompañarte. A la mujer que nos dio los últimos hermosos años de peronismo, que no traicionó ideales y convicciones, que luchó y gobernó para garantizar y ampliar mis derechos, tus derechos y nuestros derechos", publicó a través de su cuenta de X. “Hoy el partido judicial en un vergonzoso e infame fallo proscribe tu candidatura, pero el pueblo sabe de resistencia y está en la calle acompañándote. Aquí, frente a tu casa defendiendo la democracia!”, añadió.

Mario Secco (Ensenada) y Jorge Ferraresi (Avellaneda) también se movilizaban al domicilio este miércoles a la tarde.

En declaraciones a FM La Patriada, sostuvo que la vio "muy entera" al tiempo que él con una remera alusiva está "publicitando lo que no tiene que pasar, los corruptos de la Corte, el corrupto de Macri”. “Todos sabemos que es un invento realmente porque Néstor y Cristina le cambió la vida a los argentinos”, añadió.

Consultado sobre si el gobierno de Javier Milei no quería que la ex vicepresidenta fuese condenada, aseguró: “Si todo el mundo hubiese querido que no fuera condenado, no estaría condenado. Hay muchos hipócritas, muchos cagones, y ahora como tienen miedo a esto, que la verdad que ojalá que siga, que estemos todos en la calle, que vayamos a la casa de Macri a visitarlo, que escrachemos a los jueces. Como ahora se dan cuenta que por ahí se despertó lo que se tenía que despertar, están asustados. Tienen miedo, son cagones. Una Argentina militante, una Argentina en la calle”.

“Que los que lo votaron que se equivocaron y no lo voten más. Una cosa es equivocarse. Y otros es seguir teniendo este gobierno de hambre, nefasto. Esto es todo lo que no hay que hacer, es lo que hace”, concluyó.