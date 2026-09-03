El caso de Gastón Sorgentini, condenado a diez años de prisión por abuso sexual agravado por el vínculo contra su hija, volvió a generar preocupación luego de que trascendiera un nuevo pedido relacionado con el lugar donde cumple su condena.

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Según informó Minuto G, Sorgentini, quien actualmente se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria en Lincoln, habría solicitado trasladar esa modalidad a Villa Gesell, donde posee una vivienda.

La situación fue expuesta públicamente por Anahí Sorgentini, hija del condenado y denunciante en la causa, quien utilizó sus redes sociales para manifestar su rechazo al eventual traslado y reclamar que su padre continúe alojado en una unidad penitenciaria.

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“Mi progenitor Gastón Sorgentini está preso hace seis años. Denuncié en 2020. Fue condenado en 2023”, expresó la joven al recordar que la Justicia le impuso una pena de diez años de prisión por abuso sexual agravado por el vínculo.

El pedido para trasladarse a Villa Gesell

De acuerdo con el mensaje difundido por la denunciante, Sorgentini habría solicitado cumplir la prisión domiciliaria en Villa Gesell, donde tendría una vivienda cercana al mar.

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“En la actualidad el condenado solicitó el traslado a la ciudad de Villa Gesell, donde cumpliría la prisión domiciliaria”, afirmó Anahí.

La joven cuestionó que el condenado pueda continuar cumpliendo la pena fuera de una cárcel y planteó que el objetivo debe ser garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia establecida por la Justicia.

“Lo que busco y deseo es que cumpla su condena hasta el 7 de febrero de 2030. Fecha que ordenó la Justicia”, sostuvo.

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Una situación que ya había generado reclamos

El nuevo pedido tiene como antecedente una situación que había generado repercusión en Lincoln durante julio, cuando la denunciante hizo público que su padre había comenzado a cumplir la condena bajo arresto domiciliario en esa ciudad.

Según relató en declaraciones difundidas por distintos medios, tomó conocimiento de que Sorgentini se encontraba nuevamente en su domicilio a través de terceros y sin haber sido notificada formalmente, después de varios meses en los que desconocía que ya no permanecía alojado en una unidad penitenciaria.

La situación generó preocupación entre vecinos de Lincoln y derivó incluso en una movilización para reclamar que el condenado regresara a una unidad del Servicio Penitenciario y cumpliera allí la pena.

Ahora, la posibilidad de que el domicilio de cumplimiento sea trasladado a Villa Gesell vuelve a poner el caso en el centro de la atención pública.