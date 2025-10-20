Por un aberrante hecho de abuso de las dos menores hermanas entre sí, el Tribunal en lo Criminal N.º 2 condenó a Luca Catriel Guerra a la pena de 6 años y 6 meses de prisión y a Facundo Ismael Guerra a 4 años y 6 meses de prisión.

Según la investigación realizada por la UFIJ N.º 14 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2021 en un domicilio de la localidad de Punta Alta, donde los hombres ingresaron con las adolescentes de 14 y 13 años de edad para someterlas sexualmente, en distintas habitaciones.

Los jóvenes eran conocidos del barrio y las menores fueron a la vivienda de los hermanos Guerra para mantener un encuentro amistoso y escuchar música -según declararon-.

Luca Catriel fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, mientras que Facundo Ismael como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima.

La fiscalía solicitó la detención de ambos acusados, pero el Tribunal -por mayoría- decidió que continuaran en libertad hasta que la condena quede firme.

