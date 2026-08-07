La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenó a los dueños de dos perros Bull Terrier que atacaron a un vecino mientras paseaba con su mascota en un barrio privado de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. Los propietarios deberán indemnizar a la víctima con $2.700.000, más intereses, mientras que el consorcio del country fue eximido de responsabilidad.

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El hecho ocurrió el 18 de agosto de 2022, cuando el hombre caminaba por las calles internas del barrio junto a su Schnauzer mini. En ese momento, dos Bull Terrier salieron de un lote y atacaron al perro, por lo que el vecino intentó separarlos.

Durante el forcejeo sufrió una fractura en la mano derecha, mientras varios vecinos trataban de controlar a los animales. La investigación incluyó declaraciones testimoniales y un análisis de las cámaras de seguridad del barrio, que confirmó que los perros estaban sueltos al momento del ataque.

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La documentación médica incorporada a la causa acreditó que la víctima sufrió una fractura del quinto metacarpiano, lesión por la que debió ser sometida a una cirugía para colocar material de osteosíntesis.

Además, una pericia determinó que el hombre quedó con una incapacidad física parcial y permanente del 11%, producto de las secuelas funcionales y de la cicatriz derivada de la intervención quirúrgica.

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En su fallo, la Sala L de la Cámara recordó que el Código Civil y Comercial establece una "responsabilidad objetiva" por los daños causados por animales, por lo que los propietarios deben responder, salvo que acrediten alguna circunstancia que los exima, algo que en este caso no ocurrió.

Los jueces concluyeron que las lesiones fueron una consecuencia directa de que los perros escaparan del lote, motivo por el cual ratificaron la condena contra sus dueños.

La víctima también había demandado al consorcio del barrio privado al sostener que existían antecedentes de otros episodios con esos mismos perros.

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Sin embargo, la Cámara consideró que el country actuó conforme a su reglamento interno, ya que había apercibido y sancionado a los propietarios de los animales por infracciones previas relacionadas con mascotas sueltas.

Los magistrados señalaron que no se comprobó una demora del personal de seguridad ni un incumplimiento de las obligaciones del consorcio, por lo que confirmaron que la responsabilidad recae exclusivamente sobre los dueños de los Bull Terrier.