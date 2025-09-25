Un hombre oriundo de Olavarría fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras ser declarado autor del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes, en una causa por la que había sido detenido en noviembre de 2021 cuando circulaba por la Ruta Nacional 3.

La pena, impuesta mediante un juicio abreviado tramitado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Azul, incluyó además el pago de una suma destinada a reparar el daño: 200.000 pesos que deberán ser entregados al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul. El acuerdo contó con la intervención del magistrado Albano Gallicchio.

El hecho por el cual resultó condenado Brian Mariano Yi, de 41 años, ocurrió el 16 de noviembre de 2021. Ese día, efectivos de la Delegación Vial de Azul interceptaron el Volkswagen Vento que conducía a la altura del kilómetro 297. La actitud nerviosa del conductor motivó una requisa. En el baúl, dentro de una mochila y ocultas entre prendas, los policías hallaron una bolsa con pastillas que fueron identificadas como éxtasis. En total se secuestraron 29 comprimidos de color rosa.

Según las fuentes judiciales, el procesamiento y la pena surgieron de la aceptación del juicio abreviado por parte del imputado y la fiscalía, fórmula procesal que acorta el trámite del juicio y consigna una sanción acordada por las partes. La condena se dictó con cumplimiento condicional de la pena, por lo que, en caso de respetarse las condiciones impuestas, el condenado no cumplirá prisión efectiva.

