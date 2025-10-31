Un ex chofer de ambulancias del Hospital Naval de Puerto Belgrano fue condenado a 20 años de prisión por drogar y abusar sexualmente de tres mujeres en distintos episodios ocurridos entre 2019 y 2023 en el partido bonaerense de Coronel Rosales.

El acusado, Ángel Javier Panelo, de 50 años, fue hallado culpable por el Tribunal en lo Criminal N°2 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza Mercedes Rico, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en uno de los hechos, y abuso sexual con acceso carnal y hurto en concurso material en los otros dos.

De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Diego Torres, Panelo utilizaba un mismo método para atacar a sus víctimas: las drogaba con sustancias de sumisión que colocaba en las bebidas durante encuentros personales. Las tres mujeres declararon que, tras ingerir las bebidas, se sintieron descompuestas, perdieron el conocimiento y despertaron con signos de haber sido abusadas.

En uno de los casos, la víctima relató que el episodio ocurrió en la casa del acusado, mientras compartían una cena. Según consta en el expediente, Panelo le ofreció un vaso con agua y limón, tras lo cual la mujer comenzó a marearse y se recostó en un sillón. Al despertar, al día siguiente, estaba desnuda en una cama junto al agresor, quien la estaba violando.

Pese a su estado de debilidad, la víctima logró vestirse, regresar a su casa y pedir ayuda. Fue asistida por personal del 911 y posteriormente denunció el ataque.

Durante el juicio, desarrollado en el Palacio de Tribunales de Bahía Blanca, el propio Panelo confesó haber cometido los abusos sexuales y admitió haber robado pertenencias de algunas de las mujeres tras los ataques.

El fiscal Torres había solicitado una pena de 22 años de prisión, mientras que la defensa oficial, a cargo de Augusto Duprat, pidió una condena mínima. Finalmente, la jueza Rico dictó 20 años de cárcel, valorando especialmente los testimonios de las víctimas, a los que calificó como “la piedra basal sobre la que se apoya la acreditación de las agresiones sexuales traídas a juicio”.

