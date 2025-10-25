El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana dictó condena a prisión perpetua para Agustín Chiminelli, responsable del femicidio de María Alejandra Abbondanza, quien fue asesinada, descuartizada y quemada en una vivienda de la ciudad bonaerense de Campana.

Sus padres, Carlos Chiminelli y Liliana Sánchez, recibieron penas de 18 y 17 años respectivamente por encubrimiento y participación en abusos previos, mientras que el padre también fue condenado por tenencia ilegal de arma de fuego. Ambos cumplirán prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme, según informó a Infobae Hugo Tomei, abogado de la familia Abbondanza.

La familia de la víctima recibió la decisión judicial con conformidad, ya que se reconoció la responsabilidad de los tres condenados. Días antes, Ana Laura Abbondanza, hermana de María Alejandra, había publicado una carta solicitando: “Que reconozcan que el silencio fue parte del crimen. Que le den a Alejandra, a su hija, a nuestra familia, la reparación que merecemos”.

Durante la última audiencia, Chiminelli expresó arrepentimiento y pidió perdón a la familia, intentando además desligar a sus padres del caso. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en los próximos días.

El caso

Según la Fiscalía, Abbondanza fue asesinada en la casa de los Chiminelli entre las 17:30 del 16 y las 8 del 17 de septiembre de 2022, en el marco de una discusión con Agustín. Su padre y madre llegaron al lugar mientras la víctima aún estaba con vida, según consta en la requisitoria de elevación a juicio oral. Posteriormente, el grupo familiar realizó maniobras para eliminar rastros del crimen y proteger al hijo.

La víctima recibió golpes en la cabeza con un elemento contundente y luego fue subida a la terraza, donde se colocaron partes de su cuerpo en la parrilla y se quemaron. Cinco días antes del crimen, Chiminelli había sido denunciado por violencia de género, con restricción perimetral sobre una ex pareja.

Los informes psicológicos incorporados al expediente revelan un patrón de violencia familiar, con un rol central de la madre facilitando los abusos y controlando las relaciones sentimentales del hijo. Testimonios de ex parejas de Chiminelli describen agresiones físicas, amenazas y abusos sexuales, con complicidad de sus padres.

Una de las ex parejas relató que tras denunciarlo, la madre del imputado intentó contactarla con un ramo de flores y mensajes intimidantes. Otra señaló que, bajo el efecto del alcohol, Chiminelli era agresivo durante las relaciones sexuales y que los padres no intervinieron.

La comunidad pide justicia

Vecinos de Campana se movilizaron en la plaza Eduardo Costa y recorrieron la avenida Rocca en una caravana para exigir condenas ejemplares. Comerciantes y automovilistas acompañaron la marcha en un gesto de solidaridad con la madre, hermana y familiares de la víctima, que encabezaron la manifestación.