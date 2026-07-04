Un suboficial de la Armada Argentina fue condenado a seis años de cárcel acusado de abusar sexualmente de una marinera en Punta Alta, en un fallo dictado en debate abreviado por la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño.

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Martín Eduardo Molina Benegas fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado (3 hechos). El sujeto fue detenido a fines del año pasado y permanece alojado en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra.

Para la magistrada quedó probado que el 12 de septiembre de 2025, en un departamento de calle Urquiza al 100, el sujeto tomó por la fuerza a la víctima y en contra de su voluntad la abusó.

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La mujer declaró que poco después de ser destinada al Destacamento Flota de Mar conoció al imputado y que luego de una charla acordaron encontrarse para tomar algo en la casa del hombre, ya que ella vivía con compañeras.

Según publicó La Nueva, dijo que ese día la pasó a buscar y que notó que el sujeto tenía aliento etílico. Al llegar el hombre, apagó las luces, puso el volumen alto del televisor y le ofreció Vodka. Manifestó que rechazó la bebida y que el individuo, en medio de una charla con referencias sexuales, intentó besarla.

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Sostuvo que luego se le abalanzó, la tomó por la fuerza y la sometió. Agregó que poco después concurrió al lugar una expareja del acusado, por lo que aprovechó para retirarse del sitio con ella.

La joven concurrió posteriormente al Hospital Naval de Puerto Belgrano, donde fue asistida y le comentó lo ocurrido a una médica. Ante la fiscalía también declararon amigas de la chica, una psicóloga y una doctora de la Policía Científica, entre otros testigos. Por su parte, el imputado brindó su versión de los hechos y sostuvo que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Al analizar la totalidad de la causa, la magistrada sostuvo que el acusado "pretendió armar una escena amorosa que no se condice con la prueba". "Tengo para mí que los hechos sucedieron como los relató la víctima, y que sus dichos fueron fuertemente respaldados", agregó.

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Por todo ello, consideró probada la responsabilidad del sujeto y le impuso la pena de prisión efectiva.