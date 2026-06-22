Un conductor recorrió más de 50 kilómetros en contramano por la Ruta 2, entre los partidos de Lezama y Dolores. La situación obligó a desplegar un amplio operativo policial para evitar una tragedia.

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Según trascendió, la secuencia comenzó cuando personal de Seguridad Vial detectó un automóvil circulando en sentido contrario al tránsito sobre la autovía, dentro de la jurisdicción de Lezama. De inmediato se activó un protocolo de emergencia y se alertó a las distintas dependencias de la zona.

A partir de ese momento se coordinó un seguimiento en tiempo real que involucró a efectivos de Seguridad Vial de Lezama, Castelli y Dolores, con apoyo de la Secretaría de Seguridad de Dolores.

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El vehículo avanzaba hacia Mar del Plata por la mano destinada a quienes circulan en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, obligando a numerosos conductores a realizar maniobras para evitar una colisión frontal.

Gracias al monitoreo constante y al despliegue de móviles a lo largo de la traza, las fuerzas de seguridad lograron interceptar el automóvil a la altura de Dolores. La maniobra se concretó sin incidentes y, de manera casi milagrosa, no se registraron choques ni personas heridas.

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Una vez detenido el rodado, los agentes demoraron al conductor y le realizaron los controles correspondientes para determinar las causas de su conducta al volante.

El resultado del test de alcoholemia sorprendió a los efectivos ya que dio negativo. Ante esa situación, las autoridades investigan ahora si el hombre pudo haber sufrido un episodio de desorientación, algún problema de salud o una alteración que explique cómo recorrió más de 50 kilómetros en contramano sin provocar un siniestro vial.