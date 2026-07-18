Confesó que mató y descuartizó a su esposo en Villa Fiorito, pero cuatro años después sigue libre
Laura Marcela Campos admitió haber asesinado a Daniel Tomás Silvero y haber descartado sus restos con ayuda de sus dos hijos. La causa no tiene fecha de juicio y los tres imputados continúan en libertad.
Hace cuatro años, el crimen de Daniel Tomás Silvero conmocionó a Villa Fiorito y al conurbano bonaerense. El hombre fue asesinado en junio de 2022 y su caso tomó trascendencia cuando partes de su cuerpo aparecieron en distintos puntos de la zona.
Su pareja, Laura Marcela Campos, confesó ante la Policía que lo había matado y descuartizado con la supuesta colaboración de sus dos hijos, ambos carniceros. Pese a esa declaración y a las pruebas incorporadas en la investigación, el expediente todavía no llegó a juicio.
La abogada querellante Verónica Rodríguez Gabriolo, representante de la familia de la víctima, cuestionó la demora judicial. "Campos confesó el crimen. Es increíble que aún siga libre", sostuvo en diálogo con TN.
La desaparición y la confesión
Silvero fue visto por última vez el 1° de junio de 2022, cuando una cámara de seguridad registró su llegada a la vivienda que compartía con Campos en Villa Fiorito.
Días después, una de sus hijas denunció la desaparición y la investigación avanzó cuando la Policía encontró dos piernas dentro de una bolsa de residuos en un basural de Lomas de Zamora.
Luego, Campos declaró ante los efectivos de la comisaría 5ta. de Villa Fiorito y señaló dónde había descartado los restos. A partir de sus indicaciones, los investigadores encontraron otras partes del cuerpo en distintos sectores de la zona.
La causa sigue sin juicio
Los tres acusados permanecen imputados por homicidio agravado por el vínculo y por el concurso premeditado de dos o más personas.
La defensa de Campos sostiene que actuó en un contexto de violencia de género y familiar. La querella, en cambio, rechaza esa versión y asegura que no existían denuncias previas contra Silvero.
Desde la familia de la víctima cuestionan que, pese al avance de la investigación, el pedido de elevación a juicio presentado en 2024 y reiterado en 2025 todavía no haya sido resuelto.
"Lo único que falta es voluntad de elevarlo", afirmó la abogada querellante.
A cuatro años del crimen que conmocionó a Villa Fiorito, la causa continúa sin fecha de juicio y con los tres imputados en libertad.
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