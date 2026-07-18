Hace cuatro años, el crimen de Daniel Tomás Silvero conmocionó a Villa Fiorito y al conurbano bonaerense. El hombre fue asesinado en junio de 2022 y su caso tomó trascendencia cuando partes de su cuerpo aparecieron en distintos puntos de la zona.

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Su pareja, Laura Marcela Campos, confesó ante la Policía que lo había matado y descuartizado con la supuesta colaboración de sus dos hijos, ambos carniceros. Pese a esa declaración y a las pruebas incorporadas en la investigación, el expediente todavía no llegó a juicio.

Daniel Tomás Silvero, el hombre que fue asesinado y descuartizado hace cuatro años en Villa Fiorito. (Foto: gentileza de Clarín)

La abogada querellante Verónica Rodríguez Gabriolo, representante de la familia de la víctima, cuestionó la demora judicial. "Campos confesó el crimen. Es increíble que aún siga libre", sostuvo en diálogo con TN.

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La desaparición y la confesión

Silvero fue visto por última vez el 1° de junio de 2022, cuando una cámara de seguridad registró su llegada a la vivienda que compartía con Campos en Villa Fiorito.

La esquina donde encontraron las piernas de Daniel Silvero, en Villa Fiorito. (Foto: Google Maps)

Días después, una de sus hijas denunció la desaparición y la investigación avanzó cuando la Policía encontró dos piernas dentro de una bolsa de residuos en un basural de Lomas de Zamora.

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Luego, Campos declaró ante los efectivos de la comisaría 5ta. de Villa Fiorito y señaló dónde había descartado los restos. A partir de sus indicaciones, los investigadores encontraron otras partes del cuerpo en distintos sectores de la zona.

La causa sigue sin juicio

Los tres acusados permanecen imputados por homicidio agravado por el vínculo y por el concurso premeditado de dos o más personas.

La asesina descartó los restos de Silvero en bolsas, en distintos puntos de La Matanza. (Foto: gentileza Zonales).

La defensa de Campos sostiene que actuó en un contexto de violencia de género y familiar. La querella, en cambio, rechaza esa versión y asegura que no existían denuncias previas contra Silvero.

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Desde la familia de la víctima cuestionan que, pese al avance de la investigación, el pedido de elevación a juicio presentado en 2024 y reiterado en 2025 todavía no haya sido resuelto.

Laura Marcela Campos confesó el crimen de Silvero. (Foto: gentileza Verónica Rodríguez Gabriolo).

"Lo único que falta es voluntad de elevarlo", afirmó la abogada querellante.

A cuatro años del crimen que conmocionó a Villa Fiorito, la causa continúa sin fecha de juicio y con los tres imputados en libertad.