El servicio ferroviario que unía Buenos Aires con Pinamar no volverá a funcionar. La decisión quedó confirmada tras el inicio del proceso de transferencia del material rodante a otra provincia, lo que clausura definitivamente la posibilidad de reactivar el ramal.

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La empresa Trenes Argentinos Operaciones avanza con la cesión de los cochemotores que operaban en ese servicio a la firma provincial Tren Patagónico. Se trata de las formaciones CAF Serie 593, conocidas como “Camellos”, que permanecían fuera de servicio desde abril de 2025, cuando se suspendió el tren a Pinamar.

Las unidades, que estaban almacenadas en talleres ferroviarios, fueron trasladadas recientemente para su puesta a punto antes de ser enviadas a la provincia de Río Negro. Esta decisión no solo implica el cierre definitivo del servicio, sino que también descarta su posible reasignación a otros recorridos suspendidos por falta de material rodante, como el regional Rosario–Cañada de Gómez.

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El traspaso también deja sin efecto la alternativa que había planteado la Provincia de Buenos Aires, que había manifestado su intención de hacerse cargo del servicio siempre que el Estado nacional transfiriera tanto las vías como el material rodante.

Desde la empresa ferroviaria habían argumentado en su momento que la suspensión del servicio respondía a “cuestiones de seguridad operacional”. Sin embargo, durante los más de cuatro años en los que el tren estuvo en funcionamiento no se registraron incidentes de gravedad.

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A pesar de ese argumento, tampoco avanzaron las obras necesarias para la recuperación del ramal. Una licitación para reparar cuatro puentes, que incluso contaba con empresas interesadas, quedó paralizada y aún no fue adjudicada.

Según informes técnicos de la propia empresa, la traza presenta un deterioro significativo que requiere una intervención integral. Gran parte de la infraestructura, con más de 80 años de antigüedad, está compuesta por durmientes metálicos y presenta problemas de corrosión que afectan la estabilidad de la vía.

Además de los puentes, el ramal cuenta con más de un centenar de estructuras que necesitan reparación, entre ellas alcantarillas, viaductos y pasos metálicos. No obstante, estas obras no están contempladas dentro de las prioridades actuales en el marco de la emergencia ferroviaria, recientemente prorrogada.