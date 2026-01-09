La Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (APRESUH) informó el primer caso de SUH registrado en lo que va de 2026. Se trata de un niño de un año y medio, oriundo de la localidad de Huanguelén (Coronel Suárez), que se encuentra internado en el hospital Penna de Bahía Blanca con pronóstico reservado.

Según comunicó la ONG a través de sus redes sociales, el bebé ya fue transfundido en una oportunidad y permanece a la espera de la realización de diálisis, debido al compromiso renal que presenta el cuadro. “Aguardamos su pronta recuperación y agradecemos la difusión con intenciones de prevenir”, señalaron desde APRESUH.

El caso encendió una nueva alarma sanitaria, ya que durante 2025 se habían registrado tres casos de SUH atendidos en Bahía Blanca, de acuerdo al relevamiento realizado por la asociación.

Qué es el Síndrome Urémico Hemolítico

El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad grave causada, en la mayoría de los casos, por la bacteria Escherichia coli, que habita en el intestino de las vacas y otros animales de granja. Afecta principalmente a niños y niñas menores de cinco años, aunque también puede presentarse en personas mayores y adultos.

El SUH compromete especialmente el funcionamiento de los riñones y puede resultar mortal si no se detecta y trata a tiempo.

Cómo se transmite

La bacteria se contrae al consumir agua o alimentos contaminados, especialmente cuando están mal cocidos. Entre las principales vías de transmisión se encuentran:

Carnes poco cocidas, en especial la carne picada.

Verduras crudas.

Leche y productos lácteos sin pasteurizar.

Contaminación cruzada al utilizar los mismos utensilios o superficies para alimentos crudos y cocidos.

Agua no potable.

Manos contaminadas y contagio de persona a persona.

Baños en aguas contaminadas.

Síntomas de alerta

El cuadro suele comenzar con diarrea, muchas veces con presencia de sangre, acompañada de dolores abdominales y vómitos. En los casos más graves pueden aparecer palidez, disminución en la eliminación de orina, alteración de la conciencia, convulsiones y otros síntomas neurológicos.

Medidas de prevención

Desde APRESUH reiteraron una serie de recomendaciones clave para prevenir el SUH:

Lavarse siempre las manos con agua y jabón antes de comer o manipular alimentos y después de ir al baño o cambiar pañales.

Cocinar bien las carnes hasta que no queden rosadas ni jugosas, especialmente la carne picada.

Consumir únicamente lácteos pasteurizados.

Utilizar solo agua potable para beber, cocinar o lavar alimentos; ante dudas, agregar dos gotas de lavandina por litro y esperar media hora.

Evitar la contaminación cruzada usando diferentes utensilios y superficies para alimentos crudos y cocidos.

Mantener la cadena de frío de los alimentos.

Bañarse únicamente en aguas recreacionales seguras.

Qué hacer ante la aparición de síntomas

Ante la presencia de diarrea con sangre, especialmente si se acompaña de vómitos, palidez o disminución de la orina, se recomienda concurrir de inmediato al centro de salud más cercano. Además, los especialistas advierten que el uso de antibióticos sin indicación médica puede generar complicaciones y favorecer la aparición del SUH.