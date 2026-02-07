La Cámara de Apelaciones de Trenque Lauquen confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a dos empleados municipales por el delito de abuso sexual simple cometido contra una compañera de trabajo en la ciudad de Tandil.

El fallo ratificó las penas impuestas el 30 de junio de 2025 y rechazó los planteos de las defensas, al considerar que la resolución original fue “ajustada a derecho, razonable y no arbitraria”.

Los condenados son Jorge Mauricio Palahi, quien recibió una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, y Hugo Daniel Rey, condenado a dos años y tres meses de prisión bajo la misma modalidad. De acuerdo a la información del medio local lavozdetandil, ambos fueron hallados penalmente responsables por hechos ocurridos a mediados de septiembre de 2019 en el ámbito de los Juzgados de Faltas del Municipio, donde compartían tareas con la víctima.

Además de las penas privativas de la libertad, el tribunal confirmó la imposición de reglas de conducta que los condenados deberán cumplir durante dos años una vez que la sentencia quede firme. Entre ellas, se estableció la obligación de fijar domicilio y presentarse de manera bimestral ante la Delegación local del Patronato de Liberados.

En su resolución, la Cámara destacó que el caso fue analizado con perspectiva de género y valoró las medidas adoptadas para proteger a la víctima. En ese sentido, se mencionó la decisión de las autoridades municipales de trasladar a ambos agentes fuera de los Juzgados de Faltas, aunque continúan perteneciendo a la planta comunal.

El fallo fue encabezado por el voto de la jueza María Gabriela Martínez, al que adhirieron los magistrados Rafael H. Paita y Juan Manuel Gini. Con este pronunciamiento, el tribunal confirmó íntegramente el veredicto y la sentencia recurrida, imponiendo además las costas de ambas instancias a los imputados.

La denuncia de la víctima

La causa se inició a partir de la denuncia de una empleada municipal que trabajaba en la misma dependencia que Palahi y Rey. La mujer sostuvo que durante 2019 fue víctima de reiteradas situaciones de acoso y abuso sexual, que incluyeron tocamientos, exhibiciones obscenas, expresiones inapropiadas y conductas intimidatorias por parte de ambos acusados.

Mientras la investigación avanzaba en el fuero penal, la denunciante fue trasladada a otro sector del Municipio. En tanto, hasta el año pasado, los imputados continuaron desempeñándose en los Juzgados de Faltas. Posteriormente, el área de Legal y Técnica inició un sumario administrativo y dispuso de manera preventiva el apartamiento de ambos de esa dependencia, manteniendo su condición de agentes municipales.

Con la confirmación de la condena por parte de la Cámara de Apelaciones, la Justicia ratificó la responsabilidad penal de los acusados.