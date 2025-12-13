El Municipio de Olavarría confirmó en las últimas horas un caso positivo de hantavirus en la ciudad. Se trata de un adolescente de 16 años que permanece internado en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, donde evoluciona de manera favorable y se encuentra bajo control permanente del equipo de salud.

Según informaron desde el gobierno local, ante la aparición de los primeros síntomas compatibles con la enfermedad se activó de inmediato el protocolo sanitario correspondiente, con la intervención del equipo de salud municipal, la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y la Dirección de Bromatología. El diagnóstico fue confirmado luego de la realización de los estudios de laboratorio pertinentes.

El hantavirus es una enfermedad viral que suele manifestarse con fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En algunos casos, puede evolucionar hacia un compromiso respiratorio severo. Por ese motivo, las autoridades sanitarias recomiendan acudir de inmediato al centro de salud más cercano ante la presencia de estos síntomas, para una evaluación médica oportuna.

La enfermedad es causada por un grupo de virus que infectan a determinados roedores. El contagio en humanos se produce principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en la orina, heces o saliva de estos animales, aunque también puede ocurrir por contacto directo, mordeduras o consumo de alimentos contaminados. El período de incubación puede variar entre una y seis semanas.

Desde el Municipio recordaron que el síndrome pulmonar por hantavirus puede ser potencialmente mortal, por lo que resulta fundamental la detección precoz y la atención médica inmediata.

En cuanto a las medidas de prevención, se recomienda mantener viviendas, galpones y depósitos libres de roedores, sellar grietas por donde puedan ingresar, almacenar los alimentos en recipientes herméticos y evitar barrer en seco excrementos o restos, utilizando en su lugar lavandina diluida y paños húmedos. Asimismo, antes de limpiar espacios cerrados es fundamental ventilar durante al menos 30 minutos.