El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que el miércoles 11 de noviembre será feriado provincial, en coincidencia con la histórica visita del papa León XIV a Luján, donde encabezará una multitudinaria celebración religiosa frente a la Basílica.

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La medida tiene como principal objetivo facilitar el desplazamiento de los miles de fieles que se espera que lleguen desde distintos puntos de la Provincia y del resto del país. También permitirá desarrollar con mayor facilidad el amplio operativo de seguridad, tránsito y asistencia sanitaria previsto para la jornada.

La primera visita de un Papa en casi 40 años

León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú.

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Durante su estadía en el país, el Pontífice pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján. Se tratará de la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas, desde la llegada de Juan Pablo II en 1987.

Uno de los momentos centrales de la agenda tendrá lugar precisamente el miércoles 11 en Luján, donde León XIV encabezará una misa multitudinaria en las inmediaciones de la Basílica.

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La convocatoria prevista obligará a desplegar un operativo especial que contemplará cortes de calles, desvíos y restricciones de tránsito en rutas y accesos de la región.

Un operativo especial para la jornada

Funcionarios provinciales, nacionales y municipales trabajan junto con representantes de la Iglesia en la organización de la visita.

El objetivo es establecer la distribución de responsabilidades y garantizar la seguridad y asistencia de quienes participen de la celebración.