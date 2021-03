El conflicto entre trabajadores, sindicato y el frigorífico ArreBeef de Pérez Millán, Ramallo, se agudiza luego que un grupo de empleados tomó la sede del Sindicato de la Carne pidiendo la renuncia del secretario general Luis Pérez.

Es luego de que les impidieran participar de la mesa de negociaciones por no tener representante sindical. "Al no dejarnos participar de la reunión no solo se burlaron de nosotros, sino que también del Delegado Municipal que en todo momento nos acompañó", manifestó Rubén Astorga empleado del frigorífico que lleva adelante el reclamo en diálogo con Radio Meta.

En tanto que insistió en el pedido de renuncia de Pérez y de toda la comisión sindical, "ya que desde que comenzó el conflicto nunca aparecieron", dijo.

Además de la toma del sindicato, continúa la protesta en el frigorífico ArreBeef, donde este miércoles salieron algunos camiones vacíos. Cabe recordar que Hugo Borrell, presidente de la empresa, anunció en medio del paro el cierre de la empresa que tiene mil empleados.