El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) definió la continuidad de un plan de lucha que incluye paros provinciales y movilizaciones. Desde el frente exigen que el Gobierno encabezado por María Eugenia Vidal los convoque a una reunión paritaria, escuelas seguras y repudian casos de intimidación a maestros durante la última jornada de protesta.

“Hay una firme determinación de la docencia por sostener la Educación Pública. Todos los días, rogamos para que no sucedan nuevas tragedias en las escuelas, porque el nivel de deterioro y abandono que existe en los establecimientos por desidia del Gobierno es alarmante”, señaló Mirta Petrocini, titular de la FEB.

Además, la titular del gremio afirmó que “los docentes que se animan a denunciar tanto los problemas edilicios como el lamentable servicio de alimentación escolar de algunos distritos, son perseguidos”. “No van a lograr acallar la voz de los educadores que, con coraje, cuentan la realidad de la Escuela Pública”, precisó a través de un comunicado.

Según explicaron desde el gremio docente, el plan de lucha está conformado por acciones sindicales en cada distrito de la Provincia, con panfleteadas, radios abiertas, movilizaciones, banderazos, marcha de antorchas, entre otras.

“Es evidente que el Gobierno no quiere solucionar el conflicto, porque no hay llamado a paritaria. No reconocen el porcentaje real perdido por los docentes durante 2018 y, más allá de la promesa de no perder contra la inflación en 2019, pretenden que aceptemos un incremento del 5% que recién se cobraría en 2020”, aseguró Petrocini.