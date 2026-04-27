Los trabajadores nucleados en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Balcarce iniciarán este lunes una retención de tareas luego de que fracasaran las negociaciones paritarias con el Departamento Ejecutivo, según publicó el medio local La Vanguardia.

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La decisión fue confirmada tras la audiencia realizada el último viernes en el ámbito del Ministerio de Trabajo, donde no se alcanzó un acuerdo salarial. Desde el gremio señalaron que la propuesta oficial no respondió a las expectativas del sector.

El reclamo central apunta a una actualización salarial del 9,4%, en línea con la inflación acumulada, según explicaron desde la organización sindical.

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A pesar de la medida de fuerza, el sindicato aseguró que se mantendrán los servicios esenciales, con especial foco en la atención del Hospital Municipal, más allá del nivel de adhesión que tenga la protesta.

Por el momento, el Municipio no difundió una respuesta oficial. Sin embargo, se espera que en las próximas horas el Ejecutivo local dé a conocer su postura o acerque una nueva propuesta, que podría ser escalonada y con incrementos del 3% en tramos consecutivos.

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