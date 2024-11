Continúan las repercusiones tras la firma del convenio entre el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Municipio de Navarro, que limita la cobertura médica al Hospital Municipal San Antonio de Padua, elimina la libre elección de profesionales y corta la atención en efectores privados de localidades vecinas. Esto se suma a la baja del acuerdo con FEMEBA.

En ese marco hubo una nueva marcha y cacerolazo en Plaza San Lorenzo, partido de Navarro, donde participaron afiliados, médicos, gremios docentes y vecinos.

Frente al Municipio local expusieron su reclamo el cual coincidió con una celebración por el Día de la Tradición. Algunos participantes de dicho evento mostraron su disconformidad con el ruidoso reclamo.

Durante la jornada, una vecina autoconvocada, graficó la crítica situación que viven los afiliados del IOMA: "En este momento estamos con cobertura solamente a nivel distrital. No tenemos servicio fuera del distrito de Navarro que no sea el que nos preste el Hospital Municipal". En rigor, desde hace dos meses están cortadas las prestaciones médicas en las localidades cercanas de Lobos y Luján, a donde acuden los vecinos para casos de mayor complejidad. “Necesitamos que nos den una respuesta por la salud de todos los afiliados del IOMA, porque el hospital no puede cubrir todas las emergencias”, advirtió Mercedes en diálogo con Radio Play 97.5

En un comunicado, el Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, expresó su apoyo al reclamo de los ciudadanos de Navarro.

En este marco, la entidad colegiada ratificó su “preocupación ante la decisión unilateral del IOMA de dar de baja el convenio suscrito con FEMEBA para esta localidad, lo que ha dejado a miles de afiliados sin cobertura, en el marco de un sistema atención pública deficiente e incapaz de satisfacer la demanda sanitaria”.

Así, desde el Colegio de Médicos consideraron que, “el mencionado acuerdo, es violatorio del derecho a la libre elección en la atención sanitaria por parte de la población, a la vez que vulnera de manera desconsiderada la relación médico-paciente”.