El conflicto laboral en la empresa Lustramax, ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, escaló en las últimas semanas y sumó el respaldo de legisladores bonaerenses que cuestionan tanto los despidos como la intervención de fuerzas federales en la planta.

Ads

El inicio del conflicto

La situación se originó a partir del despido de 28 trabajadores, entre ellos dos delegados gremiales con fueros sindicales, una medida que, según denunciaron los empleados y legisladores, fue adoptada por la empresa desconociendo la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que ordenaba la reincorporación del personal cesanteado.

Ads

Ante ese escenario, los trabajadores resolvieron ocupar la fábrica como forma de protesta y permanecer en el lugar hasta que la empresa “ajuste su conducta a derecho” y cumpla con la resolución oficial.

Cuestionamientos a la intervención de Gendarmería

Ads

Uno de los puntos del conflicto fue la presencia de Gendarmería Nacional en las puertas de la empresa, denunciada por los trabajadores como un intento de amedrentamiento. Según relataron, los operativos se produjeron los días 15 y 28 de enero, sin que existiera una orden judicial ni un pedido formal de autoridades competentes.

Esta situación fue cuestionada por las senadoras bonaerenses de Unión por la Patria Mónica Macha y Laura Clark, quienes consideraron la intervención como “injustificada” y “por fuera de la ley”.

El proyecto presentado en el Senado bonaerense

Ads

En ese contexto, Mónica Macha y Laura Clark presentaron un proyecto de declaración en el Senado bonaerense para expresar la solidaridad con los 28 trabajadores despedidos y repudiar tanto los despidos como el accionar de Gendarmería.

En el texto, las legisladoras remarcan que los procesos preventivos de crisis no habilitan automáticamente despidos, ni suspenden las obligaciones básicas de la relación laboral. Además, advierten sobre el riesgo de que la situación en Lustramax se convierta en un antecedente para otros conflictos similares.

“Ante la posibilidad de que los despidos se extiendan a otros trabajadores, consideramos necesaria la solidaridad del Senado bonaerense”, señalaron.

El conflicto también llegó a la Cámara de Diputados bonaerense, donde el legislador del Frente de Izquierda Unidad Christian Castillo presentó un proyecto que expresa el rechazo a los 28 despidos considerados ilegales, acompañado por las diputadas Mónica Schlotthauer (FIT-U) y Soledad Alonso (UxP).

En paralelo, representantes gremiales de La Bancaria y de la CTA Autónoma manifestaron su apoyo a los trabajadores de Lustramax y advirtieron que el caso podría ser un “ejemplo testigo” de lo que podría suceder en otras empresas si avanza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Mientras tanto, el conflicto continúa sin resolución y la ocupación de la planta se mantiene, a la espera de definiciones judiciales y administrativas que determinen el futuro de los trabajadores despedidos.