El intendente Maximiliano Wesner y el Sindicato de Trabajadores Municipales siguen en conflicto con acusaciones cruzadas. Mientras los gremialistas exigen un aumento de sueldo desde el Ejecutivo le responden que el problema “no es salarial sino político”.

“El conflicto es político, hay que decirlo porque los trabajadores tienen que saberlo. Es político, no es laboral ni salarial. El Sindicato de Municipales de Olavarría tenía muchas concesiones con la gestión anterior que nosotros decidimos no seguir sosteniéndolas, como no lo haríamos con ningún sindicato”, sostuvo la jefa de gabinete, Mercedes Landívar.

El titular del gremio, José Salvador Struppia le respondió que son “unos mentirosos. Quieren desviar la atención de los trabajadores diciéndole que es político no es gremial y la verdad, que a un tipo que gana $300 mil decirle que no es gremial, se le ríe en la cara todo el mundo”.

El gremialista siguió disparando munición gruesa: “La gente sabe bien quiénes somos nosotros y no se come ningún sapo. Estos tipos persiguen a los trabajadores, la acosa laboralmente, la amenaza. Siempre juegan con el miedo. Los trabajadores conocen quienes son ellos”.

Según el sindicato, Wesner le sacó 8 puntos del presupuesto a los trabajadores estatales. “El resultado son estos sueldos tan empobrecidos. El último aumento del 12% significa un incremento del $300 la hora, y para los monotributistas equivale a $21 la hora”.