El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó el respaldo del presidente Javier Milei a Donald Trump y advirtió que ese posicionamiento coloca a la Argentina en una situación de “sumisión” frente a una potencia extranjera, en un contexto internacional que definió como una “espiral muy preocupante” para América Latina y el Caribe.

El funcionario bonaerense dijo que el “alineamiento incondicional” del mandatario argentino con Trump “expone al país a aceptar arbitrariedades de una potencia extranjera” y se aleja de los principios que, a su entender, deberían guiar la política exterior argentina, basados en el respeto al derecho internacional y la defensa de la soberanía.

Bianco también apuntó contra el accionar de Trump en la región y aseguró que sus intervenciones y amenazas “exceden cualquier marco democrático”, al punto de compararlas con prácticas propias de una dictadura. En ese marco, consideró que los hechos ocurridos en Venezuela representan un punto de inflexión por su gravedad institucional y por el impacto que generan sobre la estabilidad regional y el respeto al derecho internacional.

El ministro calificó como una “aberración” la intervención militar en territorio venezolano y el secuestro del presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, y afirmó que se trata de una violación directa del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Para Bianco, ingresar por la fuerza a un país y capturar a su jefe de Estado constituye un “antecedente extremadamente peligroso”.

Además, destacó que la condena a ese accionar no se limitó a gobiernos afines al mandatario venezolano, sino que fue expresada por una amplia mayoría de países a nivel global. En ese sentido, remarcó que incluso Estados europeos críticos del gobierno de Venezuela rechazaron la intervención estadounidense, al considerar que, más allá de las diferencias políticas, este tipo de acciones no pueden ser toleradas dentro del sistema internacional vigente.

Las críticas también estuvieron dirigidas al Gobierno nacional, al que Bianco acusó de “avalar implícitamente estas prácticas al alinearse sin matices con Trump”. Según el funcionario de la gestión de Axel Kicillof, la administración de Milei optó por “desconocer la normativa internacional y el derecho internacional público”, una decisión que, según su punto de vista, debilita la posición histórica de la Argentina en la defensa de la soberanía y la resolución pacífica de los conflictos.

Por último, Bianco alertó sobre nuevas amenazas lanzadas por Trump contra distintos países, entre ellos Colombia, México, Cuba y Groenlandia, que interpretó como parte de un “patrón de presión y coerción”. En ese sentido, recordó que estas advertencias generaron rechazos del presidente colombiano Gustavo Petro y la de México, Claudia Sheinbaum, quienes reafirmaron la soberanía de sus países, mientras que autoridades de Groenlandia y Dinamarca aseguraron que no aceptarán presiones ni intentos de anexión.