El Gobierno nacional analiza alternativas para modificar la administración de cinco hospitales de gestión compartida con la provincia de Buenos Aires, los denominados SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), ante una deuda que, según Nación, supera los $500 mil millones. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien anticipó que podría haber definiciones en los primeros días de 2026.

Adorni aseguró que la gestión de Axel Kicillof adeuda $507.064 millones correspondientes a aportes obligatorios para el funcionamiento de estos centros de salud. “Su presupuesto es de 34 billones de pesos y, a pesar de ser de gestión compartida, hoy los hospitales están totalmente financiados por el Estado nacional”, afirmó el funcionario.

Consultado el próximo accionar del Gobierno Nacional, Adorni señaló que “están sobre la mesa todas las alternativas”, entre ellas la judicialización del conflicto, el traspaso total de la gestión a la Provincia o la compensación de la deuda mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que permite saldar deudas cruzadas entre Nación y distritos subnacionales.

Fuentes oficiales reconocen que desde 2024 la situación financiera de los hospitales SAMIC está bajo análisis, aunque hasta ahora no se habían tomado medidas concretas. En ese marco, también trascendió que el Gobierno habría iniciado conversaciones con actores del sector sanitario para avanzar en un esquema que permita mantener hospitales públicos nacionales con gestión privada, una opción que aún se encuentra en evaluación.

A mediados de este año, el Ejecutivo publicó el Decreto 460/2025, dejó sin efecto la facultad de crear nuevos hospitales SAMIC y dispuso la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales. En ese texto, el Gobierno argumentó la necesidad de “fortalecer la descentralización hacia las jurisdicciones provinciales” y cuestionó la eficacia de los entes interjurisdiccionales para garantizar una distribución equitativa de recursos y responsabilidades.

Desde la Casa Rosada admiten que tomarán medidas concretas. “Es muy probable que en enero vayamos a tener novedades”, señalaron fuentes oficiales. En esa línea, Adorni remarcó que el objetivo es que “los bonaerenses tengan participación de su Gobierno provincial y que afronte los gastos de salud”, aunque aclaró que la Nación seguirá garantizando la atención: “El Gobierno nacional no está dispuesto a que un bonaerense no se pueda atender”.

Desde el Gobierno bonaerense desconocieron la cifra informada por Nación y cuestionaron la falta de diálogo. “No tenemos ese número y no sabemos cómo lo construyeron”, indicaron, al tiempo que denunciaron una ausencia casi total de articulación con el Gobierno nacional. “Hay una voluntad de prepotear. Es una de las tantas amenazas que venimos recibiendo en los últimos dos años”, afirmaron.

Desde la Provincia también advirtieron que cualquier modificación en la estructura o el funcionamiento de los SAMIC debería pasar por el Congreso, ya que estos hospitales se rigen por la Ley 17.102 de Salud Pública. “Si quieren hacer alguna modificación tienen que pasar primero por el Congreso. Para eso necesitan otra ley”, subrayaron.

Los hospitales SAMIC cuentan con una participación mayoritaria del Estado nacional y minoritaria de las provincias, con algunos casos puntuales de intervención municipal, como en El Calafate, el Hospital Favaloro y el Néstor Kirchner. En general, la Nación asume entre el 70 y el 80% del financiamiento.