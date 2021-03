El empresario Dardo Mayol, uno de los socios de Lácteos Mayol, empresa ubicada en la localidad de Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas, pidió que lo ayuden a levantar un bloqueo a su planta en medio de una medida de fuerza de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra).

"Sáquenme esta lacra de encima", pide el empresario en un video que hizo público. La firma no pudo operar entre el lunes y el jueves pasado por el bloqueo de los gremialistas, que reclaman que la mitad de 14 empleados de la pyme láctea pasen a Atilra.

"Es una pequeña empresa láctea que tiene 14 trabajadores en condiciones casi de esclavitud", remarcaron los lecheros según publicó el medio especializado Infogremiales. Además especificaron que el reclamo tiene sentido porque Mayol tiene 8 trabajadores inscriptos en ATILRA con la categoría más baja y el resto en otros gremios como UATRE y Comercio para pagar menos cargas sociales. "Hace trabajar a todos ellos entre 8 y 10 horas diarias y sólo le paga en blanco media jornada, o sea, 4 horas diarias", denunciaron.

Acampe del sindicato.

La semana pasada vecinos de Udaondo junto a representantes de las filiales de la Sociedad Rural, se concentraron en la ruta 215 para apoyar a la empresa y la familia dueña. Ahora se está a la espera de que se lleve a cabo una reunión en el marco de una conciliación obligatoria.

"No me puedo expresar bien, tengo un dolor en el alma muy profundo. No tengo miedo. Ya les dije que, con 73 años, hagan de mi cuerpo lo que quieran. No era nada difícil para ellos, 30 patoteros, que me agarren en medio de la calle solo y cagarme a palos", siguió contando Mayol en el video.

Y agregó: "Ya me pegaron demasiado con todo lo que está pasando, tengo el cuerpo dolido, pero no vencido". Según el empresario, la medida incluyó la rotura de un generador de la fábrica, que llevó a la pyme tener que tirar más de 5000 litros que no se pudieron procesar por el bloqueo.

"Realmente espero que alguien en este bendito país saque esta lacra de mi fábrica, la fábrica de mi abuelo. Sáquenme esta lacra de encima, ayúdenme", cerró. "Mi sobrina quiso hacer las cosas por derecha, pero acá sirve el malandrinaje, cambiemos este país", culminó.