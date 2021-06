Paola Nucci tenía 34 años y estaba embarazada de cinco meses de su primer hijo. A fin de mayo se contagió de coronavirus junto a su pareja Leonardo Kunis y su papá Salvador Nucci. Ella no tenía comorbilidades, pero fue atacada con dureza por el virus. La trasladaron al Hospital Privado del Sur de Bahía Blanca para asistirla con oxígeno. Después de estar varios días internada su cuadro se agravó y finalmente falleció este domingo.

A través de sus redes sociales, Leonardo, el marido de Paola despidió con dolor a su pareja: "Hoy es el peor día de toda mi vida. Sé que estás en paz, con tu mamá y nuestro hijo. Solo te pido que me guíes y me des fuerza como siempre lo hiciste. Te fuiste junto con mi corazón así que siempre vas a estar en mi alma. Nunca me voy a olvidar de nada, nunca. Siempre vas a estar en mi ser", escribió en su cuenta de Facebook.

Dede Nación recomiendan vacunar contra la COVID-19 a todas las personas gestantes o en periodo de lactancia que tengan indicación médica. Es debido a estudios que muestran un aumento de la severidad y mortalidad por COVID-19 en este grupo durante la segunda ola. Si bien los datos sobre la seguridad de las vacunas en embarazadas son limitados,expertos aseguran que los beneficios superan a los riesgos potenciales.

Los Ministerios de Salud de todo el país consensuaron la recomendación de incluir a las embarazadas sin condiciones de riesgo y con indicación médica individual dentro de los grupos priorizados para recibir la vacuna contra el coronavirus. También estaba previamente autorizada la vacunación de mujeres que presenten un riesgo de exposición alto a la infección por ser personal de salud, personal estratégico y personal docente.