Un bebé de tres meses fue internado este domingo por la tarde en el Hospital Municipal de Bahía Blanca luego de que estudios médicos detectaran la presencia de cocaína en su organismo. El caso generó preocupación entre los profesionales de la salud debido a que el niño ya había atravesado una situación similar semanas atrás.

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Según informó el medio local LaBrújula24, el lactante ingresó a la guardia pasadas las 18.00 con fiebre y síntomas compatibles con un cuadro respiratorio. Tras la evaluación inicial, una médica pediatra dispuso la realización de distintos análisis para determinar el origen de su estado de salud.

Fue en ese contexto que un examen de orina arrojó resultado positivo para cocaína. Ante la consulta de los profesionales, la madre del bebé, de 31 años, negó haber consumido sustancias.

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Sin embargo, al revisar la historia clínica del niño, los médicos comprobaron que ya había sido atendido en mayo por un episodio de características similares, también relacionado con una intoxicación.

De acuerdo con la información preliminar, la sustancia habría llegado al organismo del bebé a través de la lactancia materna, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada en el marco de las actuaciones correspondientes.

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Mientras tanto, el pequeño permanece bajo observación médica y se activaron los protocolos de intervención del área de Servicio Social y de los organismos competentes para este tipo de situaciones.