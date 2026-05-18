La muerte del chico Kevin Martínez, de 15 años, atropellado y luego golpeado por un vecino mientras estaba en la camilla para ser subido a una ambulancia causó una gran conmoción en el partido de Chascomús.

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El episodio quedó grabado y en el video con imágenes sensibles se observa cómo el agresor, Leonardo Marcelino, ahorca a Kevin mientras aguardaba por ser trasladado sobre una camilla, le pone una rodilla en el cuerpo y después comienza a golpearlo salvajemente en la cara. El choque y el ataque ocurrieron el martes pasado y Kevin murió el miércoles.

En el cruce de Jacarandá y Julián Quintana, un Ford Ka, conducido por una mujer, de 25 años, chocó contra una Honda XR 150 en la que iba Kevin y otro adolescente de 17. Por el choque los dos chicos resultaron heridos y una ambulancia y la Policía llegaron para asistirlos.

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En ese contexto, es que Marcelino se le acercó para golpearlo sin que nadie interviniese. Mientras el chico gritaba y pedía ayuda, se escucha a algunos vecinos que le reprochan la actitud. Finalmente, fue subido a la ambulancia y aún no se sabe las razones de la brutal agresión ni tampoco la causal de la muerte: si fue el choque o los golpes. En principio, el chico de 15 años tenía una fractura en una pierna y por eso gritaba de dolor y el más grave era el de 17.

En diálogo con FM Por Siempre 97.3, Romina Troulet, mamá de Kevin, pidió justicia y cuestionó el accionar de quienes estaban presentes en el lugar.

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La madre aseguró que su hijo “debería haber llegado al hospital con una fractura o golpes, pero no le permitieron esa oportunidad”. Según expresó, Kevin estaba estable tras el accidente y esperando ser trasladado cuando ocurrió la agresión que le habría provocado muerte cerebral. “Yo no estoy santificando a Kevin. Era un adolescente, como cualquier chico, con errores y cosas para corregir. Pero nadie tenía derecho a sacarle la vida”, sostuvo.

La moto en la que iban los dos adolescentes era robada. Tenía un pedido de secuestro vigente desde el 9 de mayo, por orden de la Fiscalía N° 9 de Chascomús.

La mamá de Kevin dijo que no sabe por qué el hombre comenzó a golpear a su hijo y que igualmente "no se justifica la crueldad con la que toma la decisión de ensañarse con un chico de 15 años". Además, hizo hincapié en “la frialdad con la que la Policía deshonra por completo su uniforme” porque permitieron "que esta persona se tome el tiempo que necesitó para llevarse la vida y golpearlo".

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La mujer explicó que Kevin asistía a la Escuela Nº3, era un joven “alegre, compañero y muy unido a sus hermanos”. Además, reconoció que como familia enfrentaban situaciones comunes de la adolescencia, pero insistió en que “todo tenía solución”. “Kevin tenía derecho a equivocarse y también a cambiar. Tenía toda la vida por delante”, expresó.

Romina confirmó además que este lunes se realizará una marcha silenciosa para pedir justicia. La movilización partirá desde Misiones 81, domicilio de la familia, y llegará hasta la comisaría local. “Vamos a marchar en silencio, con respeto, para pedir justicia por él. Ahora nosotros somos la voz que le quitaron”, concluyó.

La causa está caratulada como homicidio culposo y la fiscal Bertoletti Tramuja dispuso que la SubDDI Chascomús lleve adelante la causa.