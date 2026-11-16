Una profunda tristeza atraviesa al fútbol juvenil tras confirmarse el fallecimiento de Abel Núñez, un futbolista de 18 años que sufrió un grave traumatismo en la cabeza durante un encuentro de la Quinta División del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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El episodio en el predio del Club Atlético La Sonia, en José C. Paz, mientras Fútbol Club Ezeiza enfrentaba a Deportivo Muñiz por la sexta fecha de la Copa de Plata. El partido correspondía a un cruce interzonal entre equipos de las zonas C y D.

Núñez, categoría 2008 y quien llevaba la camiseta número 10, recibió un fuerte impacto en la cabeza producto de un pelotazo, luego de un rechazo. El juvenil cayó al campo de juego y quedó sin reacción, por lo que recibió asistencia inmediata y fue trasladado a un centro médico.

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Ante la gravedad de lo sucedido, el encuentro quedó suspendido. También se interrumpió el partido de Sexta División que debía disputarse posteriormente.

Había sido operado, pero no pudo recuperarse

Tras el accidente, el futbolista fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, su evolución no fue favorable y finalmente se confirmó su fallecimiento.

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En las horas posteriores al episodio, Fútbol Club Ezeiza había convocado a jugadores, familiares, dirigentes y allegados a participar de una cadena de oración para acompañar al joven y pedir por su recuperación.

La institución había compartido un mensaje en sus redes sociales en el que solicitaba el apoyo de toda la comunidad deportiva, destacando la importancia de permanecer unidos frente al difícil momento que atravesaba el jugador.

Nueva Estrella suspendió toda su actividad deportiva

Además de jugar al fútbol de campo en Ezeiza, Abel formaba parte de la Reserva de futsal del Club Nueva Estrella desde 2024.

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Al conocerse la noticia, la entidad decidió suspender toda la programación deportiva del domingo, incluido el compromiso que debía disputar frente a Argentinos Juniors.

A través de un comunicado, Nueva Estrella manifestó su profundo pesar y envió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del juvenil.

"Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan", expresó el club en su despedida.

También Argentinos Juniors se sumó a las muestras de solidaridad y confirmó la suspensión del encuentro previsto para esa jornada. Desde la institución de La Paternal acompañaron a Nueva Estrella y a los seres queridos del futbolista en este difícil momento.

La despedida de Fútbol Club Ezeiza

Horas después de confirmarse la muerte, Fútbol Club Ezeiza publicó una carta para despedir al joven que se había incorporado a sus filas durante este año.

"Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar", expresó la institución.

En el mensaje también remarcaron que el fútbol quedó en un segundo plano frente a la pérdida de un integrante de su familia deportiva.

La muerte de Abel Núñez generó numerosas expresiones de dolor y acompañamiento en el ambiente del fútbol formativo, donde clubes, compañeros y allegados hicieron llegar sus condolencias a la familia del juvenil.