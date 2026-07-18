La investigación por la desaparición de Karina Cáceres Domínguez, una joven de 22 años que era buscada desde hacía varios días en José C. Paz, tuvo el peor desenlace. La víctima fue hallada asesinada en una vivienda de la localidad de Sol y Verde, mientras que un hombre señalado como principal sospechoso fue detenido en la provincia del Chaco.

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Según informó el medio local El Primero Noticias, el cuerpo de la joven fue encontrado dentro de un pozo ciego de una vivienda y presentaba múltiples heridas de arma blanca. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte y establecer si existió abuso sexual.

De acuerdo con la información difundida, el principal sospechoso había escapado hacia la provincia del Chaco, pero fue localizado y detenido tras un operativo conjunto. Quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

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En las horas previas al hallazgo, la familia de Karina había intensificado la búsqueda. También se conocieron las últimas imágenes de la joven, registradas por cámaras de seguridad en las que se la veía caminando por la zona de Sol y Verde junto a un hombre.

Sus familiares habían recorrido viviendas y comercios en busca de registros fílmicos que permitieran reconstruir el recorrido de la joven y, además, cuestionaron el accionar policial al denunciar una presunta "inacción" durante la búsqueda.

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La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad del detenido.