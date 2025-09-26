Conmoción en Junín: incendio en residencia geriátrica deja 2 muertos y 26 heridos
Las llamas comenzaron mientras muchos de los adultos mayores residentes dormían. Investigan la causa del siniestro.
Una tragedia sacudió esta mañana en Junín cuando un incendio devoró una residencia geriátrica, con un saldo preliminar de dos personas fallecidas y al menos 26 heridos, uno de ellos de gravedad.
El fuego se desató alrededor de las 6:30 y las 7:00 de la mañana, según fuentes oficiales y medios locales. Al momento del siniestro, muchos de los residentes todavía dormían o se encontraban en sus habitaciones.
Los bomberos actuaron rápidamente para sofocar las llamas, en tanto que ambulancias y unidades de rescate evacuaron parte del personal y de los adultos mayores afectados.
Personal policial colaboró en el traslado de los pacientes al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), varios de ellos con cuadros de intoxicación por humo o dificultades respiratorias.
“Es un desastre. No daban a basto”, relataron testigos de lo ocurrido,
Se confirmó que hay dos personas fallecidas como consecuencia del incendio. Las autoridades de salud y emergencias también informaron que 26 personas resultaron heridas, y que al menos uno de los lesionados presenta un estado grave.
Las causas que originaron el incendio aún se desconocen. Equipos de bomberos, peritos y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar con el propósito de determinar el foco inicial y cómo se propagó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión