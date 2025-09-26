Una tragedia sacudió esta mañana en Junín cuando un incendio devoró una residencia geriátrica, con un saldo preliminar de dos personas fallecidas y al menos 26 heridos, uno de ellos de gravedad.

El fuego se desató alrededor de las 6:30 y las 7:00 de la mañana, según fuentes oficiales y medios locales. Al momento del siniestro, muchos de los residentes todavía dormían o se encontraban en sus habitaciones.

Los bomberos actuaron rápidamente para sofocar las llamas, en tanto que ambulancias y unidades de rescate evacuaron parte del personal y de los adultos mayores afectados.

Personal policial colaboró en el traslado de los pacientes al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), varios de ellos con cuadros de intoxicación por humo o dificultades respiratorias.

“Es un desastre. No daban a basto”, relataron testigos de lo ocurrido,

Se confirmó que hay dos personas fallecidas como consecuencia del incendio. Las autoridades de salud y emergencias también informaron que 26 personas resultaron heridas, y que al menos uno de los lesionados presenta un estado grave.

Las causas que originaron el incendio aún se desconocen. Equipos de bomberos, peritos y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar con el propósito de determinar el foco inicial y cómo se propagó.