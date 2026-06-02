El partido de La Matanza volvió a quedar en el centro de la preocupación por la inseguridad tras el asesinato de un chofer de Uber durante un intento de robo ocurrido en la localidad de Rafael Castillo.

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La víctima fue identificada como Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años. Según las primeras informaciones, el conductor había llegado con su vehículo a una vivienda ubicada sobre la calle Zinny al 3200 para realizar un viaje solicitado a través de la aplicación por un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

De acuerdo con la reconstrucción inicial del hecho a la que tuvo acceso diario Clarín, cuando el oficial estaba por subir al automóvil, una banda integrada por cuatro delincuentes interceptó al conductor con intenciones de robarle el vehículo.

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En medio del asalto, los atacantes efectuaron varios disparos y, al encontrar resistencia, uno de ellos apuñaló a Olivera. El conductor sufrió heridas de gravedad y quedó tendido en el lugar.

El agente penitenciario que presenció la secuencia trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Néstor Kirchner. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el chofer murió poco después de ingresar al centro de salud.

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Tras cometer el ataque, los delincuentes escaparon y permanecen prófugos. La Policía trabaja para identificarlos y detenerlos, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.