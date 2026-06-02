La inseguridad volvió a golpear en La Matanza. Un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado a balazos este lunes por la noche durante un intento de robo en la localidad de González Catán.

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La víctima fue identificada como Diego Fernando Ponce, de 46 años, quien se desempeñaba en la sede de La Matanza de la Escuela de Policía Juan Vucetich. El efectivo se encontraba de franco cuando fue sorprendido por delincuentes mientras iba a buscar a su hija de 14 años a una clase de inglés.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en la calle Apipé, entre Obligado y Zufriátegui, en el barrio Villa Dorrego. Según los primeros datos de la investigación, cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos intentaron robarle su camioneta Ford EcoSport.

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De acuerdo con las fuentes del caso, Ponce se identificó como policía y trató de defenderse con su arma reglamentaria, lo que derivó en un intenso tiroteo. Durante el enfrentamiento recibió al menos cuatro disparos, en el abdomen y la espalda.

La hija del comisario presenció el ataque. Tras la balacera, los delincuentes escaparon del lugar y continúan prófugos.

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Foto: AlertaOeste

Vecinos acudieron rápidamente para asistir a la víctima. Aunque en un primer momento solicitaron una ambulancia, decidieron trasladarlo en su propia camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N°29. Sin embargo, el policía ingresó sin signos vitales y los médicos no lograron reanimarlo.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. Los investigadores analizan cámaras de seguridad y otras pruebas para identificar a los autores del crimen.

Según trascendió, los pesquisas también intentan determinar si los responsables son los mismos delincuentes que días atrás protagonizaron otro robo de vehículos en la misma zona.