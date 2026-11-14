Un operativo policial realizado el viernes por la noche en Chascomús terminó con la muerte de un sargento de la Policía Bonaerense. Por el hecho quedó detenido un comisario interino de la Estación de Policía Comunal, señalado como quien habría efectuado el disparo fatal. La información fue difundida por el medio local CNM Noticias.

Ads

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 20.00 en el barrio Lomas Altas, en inmediaciones del sector conocido como "Las Cabañas". Los efectivos buscaban interceptar a varios sospechosos que presuntamente habían cometido un ilícito en Alejandro Korn y se movilizaban en un Peugeot 208.

Según las primeras reconstrucciones, al ser interceptados se inició una persecución que continuó a pie y durante la cual hubo un intercambio de disparos. En ese contexto, el sargento recibió un impacto de bala en el tórax. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde murió debido a la gravedad de la herida.

Ads

Uno de los principales puntos que deberá esclarecer la investigación es cómo se produjo el disparo. De acuerdo con versiones extraoficiales difundidas en torno al caso, el comisario habría manifestado que el arma reglamentaria se accionó accidentalmente mientras la manipulaba. Esa explicación todavía debe ser corroborada.

Las pericias balísticas, los testimonios de los policías que participaron del procedimiento y la reconstrucción de la secuencia serán determinantes para establecer las circunstancias de la muerte.

Ads

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI N.º 9 de Chascomús, conducida por la fiscal Daniela Bertoletti. La calificación es provisoria y podría modificarse a medida que avance la investigación.