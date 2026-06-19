Este viernes falleció a los 46 años Julio “Pity” Federico, jefe de Gabinete del gobierno municipal que lidera Pablo Garate, de quien fuera amigo antes que ser electo en el cargo.

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De origen humilde, llegó a ser concejal y luego a integrar el gobierno como Jefe de Gabinete, tarea que desempeñaba en la actualidad. Según informaron medios locales sufrió una descompensación mientras jugaba al paddle.

En un informe “Funcionarios en acción”, elaborado por el propio gobierno comunal, contó que “el compromiso social” lo llevó a meterse en la política, y el “haber pasado una historia tan dura” en su vida.

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“Sentía una deuda pendiente y desde qué lugar yo podía hacer algo por la gente. Un día me senté con Pablo (Garate) y le conté la realidad de que me gustaba su política, que tenía ese compromiso con la gente. Empecé a militar y aprender sobre todas las cosas”, señalaba.

Empezó hace varios años como empleado del área de mayordomía. “Yo era el que traía el café al intendente” recordaba.

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Desde la municipalidad lamentaron el deceso. En un comunicado señalaron que “dedicó gran parte de su vida al servicio público, desempeñándose siempre con compromiso, responsabilidad y vocación, tanto en su labor como concejal como al frente de la Jefatura de Gabinete”.

“Vecino querido y respetado, trabajó siempre con la convicción de contribuir al desarrollo de Tres Arroyos y al bienestar de sus habitantes. Deja una huella imborrable en quienes compartimos con él el trabajo cotidiano y la vida comunitaria”, indicaron, no sin antes mencionar su acompañamiento desde el Departamento Ejecutivo Municipal “a su familia, seres queridos, amigos y compañeros de trabajo, haciendo llegar sus más sinceras condolencias”.

El Intendente Garate decretó tres días de duelo en todo el distrito, durante los cuales las banderas permanecerán a media asta en los edificios públicos. Además, quedan suspendidas todas las actividades oficiales y eventos organizados por el Municipio previstos para este fin de semana.

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Sus restos eran velados durante este viernes de 18 a 24 horas en CELTA Sepelios.