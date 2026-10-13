Un nene de dos años y medio, identificado como Ángel, murió tras un choque entre un patrullero y un auto donde iba en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El accidente ocurrió mientras los efectivos policiales perseguían a una moto y terminaron impactando contra el vehículo en el que viajaba el menor.

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El trágico episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Copihue y Bustos, donde un móvil policial participaba de una persecución contra una motocicleta. En circunstancias que todavía se investigan, el patrullero chocó contra un Dodge 1500 en el que viajaba el nene junto al padre quien está internado en observación. El hombre se dedica a la venta de cobre para subsistir.

Según informaron las autoridades locales, el impacto provocó graves consecuencias para el menor, que debió ser retirado del automóvil y asistido de urgencia. Posteriormente, fue trasladado a una sala de primeros auxilios del barrio Santa Marta, donde se dictaminó el fallecimiento.

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Tras el choque, se desplegó un operativo policial en la zona para preservar el lugar y comenzar con las primeras tareas de investigación. En el procedimiento participaron efectivos policiales, bomberos y equipos periciales, encargados de analizar las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia del accidente y determinar cómo se desarrolló la persecución que terminó con la muerte del menor. Según el testimonio de los testigos, primeramente el vehículo policial iba sin la sirena encendida por lo que el conductor del Dodge 1500 no advirtió que estaba la patrulla. Las pericias serán fundamentales para establecer la mecánica del hecho y determinar las posibles responsabilidades de los involucrados.

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