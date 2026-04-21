Un hombre de 60 años falleció en General Juan Madariaga luego de haberse retirado por sus propios medios del hospital local sin contar con el alta médica.

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El hecho ocurrió durante la noche del 19 de abril, cuando personal policial que realizaba tareas de prevención fue alertado por un llamado radial sobre un paciente que había abandonado el nosocomio y que se encontraba descompensado en la vía pública.

Según la información publicada por el medio local CNM, el hombre fue hallado recostado en la avenida Buenos Aires, a pocos metros de la calle 25, tras haber caído mientras caminaba. En el lugar ya se encontraban móviles de patrulla urbana y testigos que indicaron haberlo visto desplazarse solo antes de desplomarse.

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Minutos después arribó una ambulancia que constató que se trataba de un paciente con antecedentes cardíacos que se había retirado sin autorización médica. Pese a la asistencia, los profesionales confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Las autoridades iniciaron actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si hubo algún tipo de responsabilidad en la salida del paciente del centro de salud.

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