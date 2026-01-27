La serie de robos que durante los últimos meses generó preocupación en la costa atlántica bonaerense tuvo este fin de semana un avance clave. Este sábado 24 de enero, personal policial detuvo a un joven acusado de marcar a turistas y aportar información a una banda delictiva que luego cometía robos en viviendas y complejos turísticos de Villa Gesell y Mar de las Pampas.

La aprehensión se produjo tras allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, en el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía local, a cargo del fiscal Sergio García. En los operativos participaron efectivos de Villa Gesell, Mar de las Pampas, Grupo GAD, DDI y Caballería, según informó el medio Central de Noticias Madariaga.

La causa se inició a partir de un robo ocurrido el 6 de diciembre de 2025 en una vivienda ubicada sobre la calle Mercedes Sosa, en Villa Gesell, donde los delincuentes forzaron una cerradura y se llevaron dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. El rastreo de uno de los equipos permitió avanzar con las tareas investigativas.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, elementos utilizados en los robos y una motocicleta con pedido de secuestro activo desde 2019. La investigación determinó que uno de los imputados trabajaba y residía en un restaurante de Mar de las Pampas, desde donde observaba movimientos y pasaba datos que luego eran utilizados para concretar los robos.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el imputado de 26 años quedó detenido, mientras que un joven de 22 fue notificado de la causa y recuperó la libertad, aunque continúa formalmente imputado. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en la región.

