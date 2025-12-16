Un grave episodio ocurrido en Mar del Plata mantiene en vilo al barrio Parque Hermoso. Una mujer de 64 años fue encontrada muerta dentro de su vivienda, donde también se confirmó la muerte de 16 perros y 12 gatos que habrían sido envenenados. La principal hipótesis indica que la mujer intoxicó a sus mascotas y luego ingirió la misma sustancia.

El hecho se registró este lunes en una casa ubicada sobre calle 200, entre 11 y 9, en el sur de la ciudad. Según informaron fuentes consultadas por el portal marplatense 0223, la mujer habría suministrado el veneno a cerca de 30 animales y luego se atrincheró en la vivienda, donde finalmente murió.

De acuerdo a la información oficial, ocho perros lograron sobrevivir, aunque tres permanecen en observación, y también fue rescatado un chimango, que se encontraba encerrado en una jaula. Los animales sobrevivientes quedaron provisoriamente al cuidado de familiares de una vecina del barrio y no serían dados en adopción por el momento.

Personal policial y una ambulancia del SAME ingresaron a la vivienda tras ser alertados por un familiar. Allí encontraron a la mujer desvanecida en el suelo. Pese a las maniobras de reanimación, falleció en el lugar. “Se encerró con llave, abrieron la puerta con una llave extra y la encontraron en el suelo”, relataron fuentes del caso al citado medio local.

Por la magnitud del episodio, intervinieron Policía Científica, Zoonosis, Defensa Civil, el SAME y efectivos de la Policía Bonaerense. El primer relevamiento pericial permitió descartar, en principio, la participación de terceros.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno, conducida por Alejandro Pelegrinelli, que avanza en el análisis de las circunstancias del hecho, el origen del veneno utilizado y la cantidad exacta de animales afectados. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y este martes se realizará la autopsia al cuerpo de la mujer para confirmar la hipótesis inicial.

El caso generó conmoción en Mar del Plata, no solo por la muerte de la mujer, sino también por el elevado número de animales fallecidos, una situación que impactó de lleno en los vecinos de esta zona del sur bonaerense.