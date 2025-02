#MDQ Asesinaron a un kiosquero en un intento de asalto. Ocurrió esta tarde en un local de avenida Jacinto Peralta Ramos al 700. Dos delincuentes escaparon del lugar a bordo de una moto y son buscados por la Policía. pic.twitter.com/4kvaGs1yzZ — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) February 3, 2025

Cristian Velázquez, un comerciante de 50 años, fue asesinado este lunes en su kiosco de la avenida Jacinto Peralta Ramos al 700, en el barrio Peralta Ramos Oeste de Mar del Plata. Dos delincuentes en moto intentaron robarle y, al notar que el hombre buscaba algo debajo del mostrador, uno de ellos le disparó en la cabeza. El crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.

Velázquez había sufrido múltiples robos en los últimos años y, ante la creciente inseguridad, tenía un gas pimienta escondido para defenderse. Esta vez, sin embargo, no tuvo oportunidad de usarlo. El disparo fue instantáneo. Según el fiscal Alejandro Pellegrinelli, el balazo fue letal: “Ingresó por la zona frontal del cráneo y tuvo salida en la parte posterior”.

Cristian Velázquez había sido entrevistado por la prensa en varias oportunidades después de sufrir asaltos anteriores.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron sin concretar el robo. La moto en la que escaparon, de baja cilindrada y color azul, fue clave en la investigación. Durante la madrugada del martes, la Policía aprehendió a un hombre apodado “Nacho”, quien estaría vinculado al crimen. Se investiga si es uno de los asesinos. El otro sospechoso, identificado como C.M. y conocido como “El Guachín”, sigue prófugo y pesa sobre él un pedido de captura.

El sospechoso fue aprehendido por el crimen del kiosquero en Mar del Plata.

El homicidio de Velázquez conmocionó al barrio. Sus vecinos recuerdan que el comerciante ya había sido víctima de la delincuencia en varias oportunidades. En abril de 2024, un disparo casi le cuesta la vida, pero un paquete de chicles que tenía en el mostrador desvió la bala. “No me siento seguro, no me siento cuidado. Acá cualquiera hace lo que quiere y no hay seguridad”, había dicho en aquel entonces, con impotencia.

Ahora, su familia y la comunidad exigen justicia. La causa está caratulada como "homicidio en ocasión de robo" y sigue en investigación. Mientras tanto, los vecinos se organizan para reclamar mayor presencia policial en la zona.